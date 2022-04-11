В российском городе построят канатную дорогу

К музейному кварталу в Городце построят канатную дорогу протяженностью более 40 метров

Канатную дорогу протяженностью более 40 метров к Музейному кварталу построят в нижегородском Городце. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главгосэкспертизы России.

Комментируя имеющиеся планы, главный эксперт проекта (ГЭП) Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России Дмитрий Казьмин указал, что канатная дорога может стать «большим подспорьем» и для туристов, и для жителей города. В частности, речь идет о людях с ограниченными возможностями, которым будет трудно подниматься по крутой бетонной лестнице.

К настоящему моменту ведомство уже рассмотрело и одобрило проектно-сметную документацию на строительство объекта. Участок, выделенный под строительство, располагается на спуске к реке Волге около «Города мастеров».

Агентство отмечает, что проектируемый участок находится в границах объекта археологического наследия «Древнерусский город Городец». В целях обеспечения сохранности данной территории в проектную документацию включили проведение археологических раскопок на площади 981 квадратный метр.

Ранее сообщалось, что в России отремонтируют 1,7 тысячи километров дорог к популярным туробъектам.