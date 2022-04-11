Российские ученые научились извлекать редкие элементы из отходов металлургии

Ученые СФУ научили извлекать галлий и германий из отходов металлургии

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) научились извлекать два редких элемента — галлий и германий — из отходов цветной металлургии. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает «Российская газета».

Как отмечается, специалисты провели исследование в области комплексной переработки углеродного концентрата, который образуется в процессе алюминиевого производства и относится к масштабным отходам металлургии, требующим утилизации. При этом они установили, что на определенных стадиях переработки выделяются галлий и германий.

Эти элементы используются в современных технологиях, в частности, при производстве солнечных батарей для космоса, электроники, датчиков для исследования темной материи и инфракрасной оптики для вооружения, а также при создании лазерных материалов. При этом добыть в природе эти компоненты невозможно — обычно их получают в виде побочного продукта металлургического производства или при сжигании угля в процессе выработки энергии.

«Работать на "озеленение" технологий не столько выгодно, сколько необходимо. Нам нужно научиться совмещать выгоду и пользу», — заявил завкафедрой композиционных материалов и физикохимии металлургических процессов Александр Шиманский.

В конце марта сообщалось, что ученые из Института цветных металлов и материаловедения Красноярска разработали новые ювелирные сплавы, которые можно будет использовать для создания украшений, не вызывающих аллергическую реакцию.