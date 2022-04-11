Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело из-за замены флага в Бухенвальде

В Белоруссии возбудили уголовное дело после того, как флаг страны заменили в Бухенвальде

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту разжигания национальной вражды после того, как флаг республики на территории мемориала Бухенвальд заменили на бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Неустановленное лицо 10 апреля 2022 года публично сняло государственный флаг Республики Беларусь, установленный на территории мемориального комплекса на месте концлагеря "Бухенвальд" (ФРГ), установив вместо него бело-красно-белое полотно», — указали в пресс-службе, отметив, что дело уже передано в Следственный комитет страны.

В сообщении также подчеркивается, что подобные действия «носят явно циничный характер, унижают честь и достоинство белорусов». «Это еще и глумление над памятью о миллионах погибших на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны», — добавили в ведомстве.

В конце марта сообщалось, что немецкий фонд «Мемориалы Бухенвальд и Миттельбау-Дора» отказался пригласить дипломатов Белоруссии на мероприятие, приуроченное к Международному дню освобождения узников нацистских лагерей. Комментируя данное решение, пресс-секретарь МИД Белоруссии отметил, что Минск считает подобное действие плевком в лицо и прямым оскорблением.