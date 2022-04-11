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В США рассказали о ставшем причиной спецоперации России провале Госдепа

Предприниматель Сакс назвал политику США по Украине в НАТО причиной спецоперации России

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Предприниматель Дэвид Сакс заявил, что политика США по вопросу вступления Украины в НАТО стала причиной спецоперации России. Он высказал соответствующее мнение о провале Госдепа на конференции журнала The American Conservative (TAC), передает РИА Новости.

По мнению предпринимателя, политика США не дала решить украинский кризис.

Настаивая на праве Киева вступить в НАТО, США на самом деле не собирались принимать Украину в альянс, подчеркнул Сакс. Он добавил, что Вашингтон проигнорировал позицию России, для которой вступление Украины в НАТО было «красной линией» в вопросе безопасности. «Мы отказались выполнить самое давнее и важное требование русских, хотя в частном порядке признавались Украине, что не собираемся его выполнять», — выразил мнение Сакс.

Он также засомневался в дипломатических способностях сотрудников Госдепа. «Государственный департамент допустил провал, не сделав все возможное для предотвращения спецоперации России на Украине», — заключил предприниматель.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что единственной возможностью предотвратить специальную операцию России на Украине было прямое военное вмешательство Вашингтона. «А это, считаю, грозило бы вооруженным конфликтом с Россией, и я бы, разумеется, таких рекомендаций не дал», — подчеркнул генерал Марк Милли.

Марина Совина
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