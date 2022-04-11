Венгрия придумала способ платить России за газ в рублях

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовности страны платить за газ России в рублях

Схема, позволяющая платить России за газ в рублях и не нарушающая санкции Евросоюза, существует, и Венгрия может ее использовать для дальнейших расчетов. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто, передает Reuters.

Дипломат описал способ таким образом: сначала CEE Energy — «дочка» венгерской MVM — платит за газ в евро, а потом Газпромбанк конвертирует их в рубли и переводит в «Газпром экспорт». Сийярто отметил, что возможность оплачивать счета не только в евро включена в двухсторонний контакт, и ничего не мешает внести туда соответствующие дополнения.

К настоящему времени Венгрия наиболее конкретно говорит о возможности оплаты по газовым контрактом в рублях, на чем настаивает Москва. Остальные европейские страны пока не готовы говорить о деталях.

Президент России Владимир Путин 23 марта потребовал перевести газовые контракты с недружественными странами в кратчайшие сроки на оплату в рублях. Он объяснил, что такие валюты, как доллар и евро, дискредитировали себя, поэтому Москва больше не может им доверять.

Подробности этого требования стали известны только спустя неделю, 1 апреля. Фактически для иностранных партнеров «Газпрома» меняется немногое — они по-прежнему должны платить в евро, но только не напрямую «Газпрому», а через российскую кредитную организацию, например, Газпромбанк. Для этого европейским компаниям придется открыть рублевый счет, на который банк зачислит конвертированную валюту, чтобы перевести поставщику.

В настоящее время схема действовать не начала, принятие ее европейскими странами по-прежнему под вопросом. В частности, представитель Министерства экономики Германии Анника Айнхорн указала, что немецкие компании будут платить за топливо только в долларах и евро. Она подчеркнула, что Берлин ждет от Москвы новых деталей требований.