Арестованного экс-кандидата в губернаторы Приморья проверят психиатры

Бывшего кандидата в губернаторы Приморья Ищенко направили на психиатрическую экспертизу

Бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко, арестованного по обвинению в мошенничестве, направили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката Ищенко Антона Клименко, экс-кандидата в главы региона проверят психиатры, так как следствие посчитало, что есть основание усомниться в его вменяемости. Эту информации агентству подтвердили и в региональном Следственном управлении СК России.

Ищенко обвиняют в хищении более 105 миллионов рублей у 187 дольщиков жилого дома во Владивостоке. Мужчина является учредителем ООО СК СЗ «Аврора-Строй». Уголовное дело было возбуждено по факту в июне 2021 года, но сейчас следствие доказало непосредственную причастность экс-кандидата к преступлению.

Андрей Ищенко участвовал в выборах губернатора в декабре 2018 года. Он прошел во второй тур, но итоги голосования признали недействительными. После этого мужчина прекратил борьбу.