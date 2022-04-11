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Стало известно о новых жертвах израильского шпионского ПО

Reuters заявил о слежке за членами Еврокомиссии с помощью израильского шпионского ПО

Фото: Unsplash

В 2021 году несколько высокопоставленных чиновников Европейской комиссии стали жертвами шпионского программного обеспечения (ПО), разработанного израильской фирмой NSO Group. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента.

Также в распоряжение агентства попали документы с деталями следствия. Согласно одному из них, объектом слежки стал бельгийский политик, еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. Также шпионское ПО было использовано против еще как минимум четырех высокопоставленных сотрудников Еврокомиссии.

Вредоносное ПО было обнаружено на гаджетах европейских чиновников. О том, что их смартфоны подверглись атаке, чиновникам сообщила корпорация Apple в ноябре 2021 года. Компания разослала нескольким владельцам iPhone оповещение о том, что они «стали целью атаки злоумышленников».

18 января сообщалось, что полиция Израиля использовала программное обеспечение Pegasus компании NSO Group для взлома смартфонов лидеров протеста против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Шпионское ПО использовалось для взлома бывших госслужащих, мэров и гражданских лидеров из числа граждан, поддержавших протесты.

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Николай Чигасов
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