В Херсоне демонтировали мемориал «Небесной сотни»

РИА Новости: жители Херсона демонтировали мемориал памяти «Небесной сотни»

Жители Херсона демонтировали мемориал «Слава Украине», установленный в память о героях «Небесной сотни» в одном из центральных парков. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, украинский монумент украшали портреты погибших сторонников «Евромайдана». Неизвестные сняли фотографии и заменили орнаментом.

Других подробностей инцидента пока не приводится.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал приблизительное число погибших мирных жителей в Мариуполе. Он указал, что количество жертв среди гражданских все еще может вырасти на фоне боев Народной милиции с Вооруженными силами Украины.