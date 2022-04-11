Пушилин назвал число погибших мирных жителей в Мариуполе

Глава ДНР Пушилин заявил о гибели не менее пяти тысяч гражданских в Мариуполе

Число погибших мирных жителей во время боев между Народной милицией ДНР и Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Мариуполе, вероятно, составляет не менее пяти тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

По его словам, это число отражает лишь приблизительную оценку донецких властей насчет погибших. «Это очень скромное обозначение реального количества жертв», — заявил Пушилин.

Ранее число погибших в Мариуполе гражданских назвал новый мэр города Константин Иващенко. Также он указал, что с начала боевых действий населенный пункт смогли покинуть около 250 тысяч человек.

Из-за боев в городе оказались разрушены 60-70 процентов жилых домов. «Примерно 10 процентов жилого фонда — невосполнимые потери, под снос», — отмечал градоначальник.