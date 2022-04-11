Мбаппе дал оценку Месси

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе назвал Лионеля Месси уникальным футболистом

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе дал оценку партнеру по команде Лионелю Месси. Его слова приводит Sport1.de.

23-летний форвард парижан назвал Месси уникальным футболистом. «Возможность играть рядом с ним — честь для меня», — заявил нападающий сборной Франции.

В нынешнем сезоне на счету 34-летнего Месси три гола в 20 матчах за клуб. Аргентинец присоединился к парижанам в августе 2021-го.

В ноябре в Париже состоялась церемония вручения награды «Золотой мяч». Месси получил приз седьмой раз в карьере.

Месси известен по выступлениям за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.