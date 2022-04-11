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Бывший депутат Рады заявил о бегстве командира «Азова» из Мариуполя

Илья Кива сообщил о бегстве командира полка «Азов» Прокопенко из Мариуполя

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Командир находящегося в Мариуполе украинского полка «Азов» Денис Прокопенко бросил свое подразделение и вырвался из окружения. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, передает РИА Новости.

Политик заявил о бегстве Прокопенко из Мариуполя и добавил, что покинуть город ему удалось «на одном из уцелевших вертолетов». Кива также уточнил, что в настоящий момент командир «Азова» находится в Киеве.

28 марта сообщалось, что силам Донецкой народной республики (ДНР) удалось пресечь эвакуацию из Мариуполя Дениса Прокопенко и командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка. Отмечалось, что военнослужащие Народной милиции (НМ) ДНР сбили вылетевший к украинским военным вертолет с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

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Алевтина Запольская
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