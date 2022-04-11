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Психолог объяснила технику «квадрат» для борьбы с панической атакой

Психолог Девятка рекомендовала дышать по технике «квадрат» во время панической атаки

Фото: Mario Heller / Unsplash

Семейный психолог, супервизор Анна Девятка объяснила дыхательную технику «квадрат», которая может помочь при борьбе с панической атакой. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Врач рассказала, что во время панической атаки человека охватывают страх и тревога, это может сопровождаться ощущением нехватки воздуха, сильным сердцебиением, тошнотой или резким повышением давления. Спровоцировать приступ могут хронический стресс, повышенная тревожность и сложные события в жизни. При этом активный жизненный период, полный эмоций и увлекательных событий тоже нагружает психику и может вылиться в панику, предупреждает эксперт.

По словам Девятки, для борьбы с панической атакой важно правильно дышать, для чего можно использовать технику «квадрат», в которой задействованы движение глаз и вестибулярный аппарат. Она рекомендует представить перед собой квадрат, мысленно найти его нижний левый угол, на четыре счета сделать вдох и представить подъем из левого нижнего угла вверх.

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Затем, продолжает врач, необходимо сделать выдох и на четыре счета мысленно пройти по той же стороне квадрата, только уже вниз. «Получилась такая жирная палочка, по которой вы провели вверх-вниз. Таким же образом вам нужно прорисовать все стороны квадрата, и это поможет остановить паническую атаку», — объясняет Девятка.

Рисование квадрата, добавляет специалист, лучше потренировать заранее, чтобы в момент приступа знать, что предпринять. Если паническая атака затянулась, продолжает она, стоит позвонить по телефону скорой помощи и выслушать рекомендации медиков.

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Александра Лисица
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