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Норвегия решила сохранить свою группировку войск в Восточной Европе

Минобороны Норвегии сообщило, что страна продолжит развертывание своих войск в Литве

Фото: Yves Herman / Reuters

Норвегия продолжит развертывание своей группировки войск численностью в 200 человек на территории Литвы. Об этом заявило норвежское министерство обороны, передает Reuters.

Военное присутствие Норвегии продолжается в рамках программы передового развертывания НАТО (eFP). Норвегия планирует сохранить свой контингент в Восточной Европе до августа. Кроме того, Норвегия планирует предоставлять свои войска для eFP и после августа, однако не уточняет численность предполагаемого контингента.

6 апреля власти Норвегии объявили трех дипломатов из посольства России персонами нон грата. В министерстве утверждают, что россияне занимались «деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом». Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт также связала это решение с данными об убийствах мирных жителей в украинской Буче.

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Николай Чигасов
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