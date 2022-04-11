Норвегия решила сохранить свою группировку войск в Восточной Европе

Минобороны Норвегии сообщило, что страна продолжит развертывание своих войск в Литве

Норвегия продолжит развертывание своей группировки войск численностью в 200 человек на территории Литвы. Об этом заявило норвежское министерство обороны, передает Reuters.

Военное присутствие Норвегии продолжается в рамках программы передового развертывания НАТО (eFP). Норвегия планирует сохранить свой контингент в Восточной Европе до августа. Кроме того, Норвегия планирует предоставлять свои войска для eFP и после августа, однако не уточняет численность предполагаемого контингента.

6 апреля власти Норвегии объявили трех дипломатов из посольства России персонами нон грата. В министерстве утверждают, что россияне занимались «деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом». Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт также связала это решение с данными об убийствах мирных жителей в украинской Буче.