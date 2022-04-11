Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин из-за обиды убил родителей и спрятал их тела на лоджии

СК: в Энгельсе задержан мужчина по подозрению в убийстве родителей из-за старой обиды

Фото: сайт СУ СК России по Саратовской области

Житель Саратовской области задержан по подозрению в убийстве из-за давней обиды отца и матери, тела которых спустя месяц оперативники нашли на лоджии в квартире. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, инцидент произошел в городе Энгельс в ночь на 7 марта. 34-летний россиянин был в квартире своего 56-летнего отца и 57-летней матери. Из-за давней обиды на родителей он, вооружившись киянкой, сначала нанес множественные удары по голове спящему отцу, после чего задушил его, а затем аналогичным способом задушил спящую мать. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тела родителей на лоджии.

Материалы по теме:
«Самые страшные чудовища всегда выглядят прилично» Ветеран МУРа — о том, как в России выслеживают и ловят маньяков
«Самые страшные чудовища всегда выглядят прилично»Ветеран МУРа — о том, как в России выслеживают и ловят маньяков
4 апреля
«С пулей в легком непросто жить» Почему советский пограничник взялся за автомат и расстрелял эстонских туристов
«С пулей в легком непросто жить»Почему советский пограничник взялся за автомат и расстрелял эстонских туристов
9 апреля

Близкие родственники из-за долгого отсутствия убитых в апреле 2022 года обратились в правоохранительные органы. 10 апреля были обнаружены тела потерпевших. С их сыном проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух человек». Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Нижнем Новгороде россиянин убил подругу жены за слишком хороший подарок — женщина подарила его супруге на пару тысяч рублей больше, чем он сам. После расправы преступник попытался скрыться, но полиция нашла его по горячим следам и задержала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Оценены последствия превращения доллара в оружие США
Россиянин из-за обиды убил родителей и спрятал их тела на лоджии
Кадыров пообещал наступление России на все города Украины
Доктор Мясников назвал самое эффективное лекарство от гипертонии
Россиянин посетил «хваленый» рынок в ОАЭ и назвал его самым скучным в жизни
Во Франции раскрыли угрозу для Европы из-за санкций против России
Увеличилось число погибших в результате взрыва бытового газа в Подмосковье
Донецк вновь обстреляли снарядами ВСУ
Названа причина взрыва газа в Подмосковье
Илон Маск передумал входить в совет директоров Twitter
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.