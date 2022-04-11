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США ввели санкции против экс-премьера Северной Македонии

Минфин США ввел санкции против бывшего премьер-министра Северной Македонии Груевского

Фото: Reuters

США ввели санкции против бывшего премьер-министра Северной Македонии Николы Груевского за «дестабилизацию Западных Балкан». Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

Кроме того, под рестрикции попала венгерская компания, связанная с экс-премьером Северной Македонии, а также шесть физических лиц, граждан Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины. По мнению Вашингтона, попавшие под санкции люди и организация несут угрозу «миру, безопасности, стабильности или территориальной целостности» Западных Балкан.

Ранее колумнист китайского издания Global Times оценил число неестественных смертей из-за санкций США со времен Второй мировой войны. По его словам, оно превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. По мнению автора статьи, кризис на Украине отражает стремление Вашингтона к гегемонии и навешиваю ярлыков на незападные страны, которые настаивают на суверенной внешней политике.

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Николай Чигасов
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