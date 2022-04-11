Макрон призвал не допустить крайне правых к власти

Daily Mail: разочарование французов в политике Макрона может привести Ле Пен к власти

Обращаясь к сторонникам в Париже после объявления предварительных результатов выборов, действующий президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «блокировать крайне правых» и призвал сограждан делать то же. Об этом пишет Daily Mail.

«Теперь я хотел бы официально пригласить всех наших сограждан, независимо от того, за кого они проголосовали в первом туре, присоединиться к этому движению», — сказал Макрон. Он обратил внимание на то, что многие справедливо хотели бы «блокировать крайне правых» и не допустить их к власти, подчеркнув, что это заслуживает похвалы.

Вместе с тем отмечается, что разочаровавшиеся в Макроне «синие воротнички» в конечном счете могут привести кандидата Марин Ле Пен к власти. Возросшей популярности политика также в немалой степени способствует смена имиджа. Ле Пен, по ее собственным словам, больше не является «большим злым волком» в политике и позиционирует себя как объединяющую и доброжелательную фигуру, готовую остановить «хаос», предположительно, вызванный Макроном.

Лидер «Национального фронта» также называет выбор между ней и Макроном «выбором между цивилизациями», говоря, что намерена стать «президентом всего французского народа».

По мнению экспертов, текущие выборы не похожи на президентские выборы 2017 года, поскольку избиратели разочаровались после пяти лет глобалистской и проевропейской политики центристского президента, в то время как Ле Пен стремится объединить избирателей своими лозунгами против Макрона. Отмечается, что именно политика действующего французского лидера и привела к популярности крайне правых.

Ранее ряд западных СМИ предрекли жесткую схватку между Макроном и Ле Пен во втором туре президентских выборов. Отмечается, что Макрон шел на выборы безусловным фаворитом, но тусклая предвыборная кампания не позволила ему существенно вырваться вперед.