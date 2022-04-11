Глава ДНР заявил о взятии под контроль порта Мариуполя

Глава ДНР Пушилин сообщил о взятии морского порта Мариуполя

Народная милиция ДНР полностью взяла под свой контроль морской порт города Мариуполь. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

«Касаемо порта Мариуполя, он находится уже под нашим контролем», — объявил Пушилин.

Бои за городской порт продолжались между Народной милицией и Вооруженными силами Украины (ВСУ) несколько недель. Сейчас украинские части сосредоточены преимущественно в районе заводов «Азовсталь» и «Азовмаш».

По оценке донецкого командования, всего в городе могут оставаться еще три-четыре тысячи бойцов украинской армии. Они заняли оборону на укрепленных пунктах и продолжают упорное сопротивление.