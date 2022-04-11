Чехия поддержит максимальное усиление санкций против России

Глава МИД Чехии заявил, что Прага поддерживает максимальное усиление санкций против Москвы

Прага поддерживает максимальное усиление санкций Европейского союза (ЕС) против Москвы из-за ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем ужесточение санкций настолько, насколько это возможно», — подчеркнул дипломат. Он подтвердил позицию чешской стороны по поддержке Киева и стремлению приложить максимальные усилия для урегулирования.

Липавский также рассказал, что на данный момент в ЕС продолжается дискуссия о введении эмбарго на поставки энергетического сырья из России. По его словам, объединению необходимо предпринять эффективные шаги для обеспечения своей энергобезопасности.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что ЕС не прекратит ужесточение антироссийских санкций до тех пор, пока Москва не остановит военную операцию на Украине. Он добавил, что пятый пакет рестрикций, принятый объединением, не будет последним.