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Meta продлила разрешение на призывы к насилию в отношении россиян

Компания Meta продлила разрешение на призывы к насилию в адрес россиян до 30 апреля

Фото: Shutterstock

Американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) продлила разрешение социальным сетям Facebook и Instagram (запрещены в РФ) в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих, до 30 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы компании.

«В конце марта компания продлила действия оставшихся исключений для Украины до 30 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые сотрудники компании остались недовольны предоставленной украинцам возможностью писать комментарии, которые «сочли бы запретными для пользователей, пишущих о предыдущих конфликтах на Ближнем Востоке и других уголках мира».

«Такое ощущение, что это политика говорит о том, что риторика ненависти и призывы к насилию допустимы, если они нацелены на нужных людей», — приводит агентство комментарий одного из сотрудников Meta, оставленный на внутренней платформе компании.

Кроме того, компания не обеспечила модераторов нужными рекомендациями, которые помогли бы им блокировать публикации с ложной информацией о спецоперации на Украине.

21 марта суд признал Meta экстремистской организацией. Деятельность компании была запрещена на территории России. Причиной стала политика корпорации, которая разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в адрес российских военнослужащих.

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Асель Минбаева
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