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В России появилась «станция метро» посреди тундры

В ЯНАО открыли арт-объект рядом с железнодорожной станцией Собь

Фото: со страницы Александра Таланова во «ВКонтакте»

Энтузиасты из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) открыли «станцию метро» посреди тундры. Сооружение является арт-объектом и находится рядом с одноименной российской железнодорожной станцией Собь, сообщает «Ямал-Медиа».

По словам создателей, возведение объекта в сложных высокогорных условиях сопровождалось рядом трудностей, в том числе с логистикой. Однако на данный момент работы завершены, а инсталляция введена в эксплуатацию. Желающие могут посмотреть на нее бесплатно, но добраться до арт-объекта пока можно только на снегоходах от железнодорожной станции. Предполагается, что летом туда можно будет попасть пешком.

Авторы идеи считают, что со временем Собь станет новым символом и достопримечательностью Полярного Урала, дополнив объекты «Идолы Заполярья», знак «Европа-Азия» и таксофон, который находится на соседней горе.

В январе на Урале появился арт-объект «Призрак леса», сделанный художником Алексеем Мартинсом из 1,3 тысячи обгоревших деревянных брусьев. Его установили в Екатеринбурге в память о разрушительных пожарах, прошедших летом и зимой 2021 года в Свердловской области.

Александра Качан
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