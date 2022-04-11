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Турция рассмотрит покупку российских самолетов Су-57 при одном условии

Турция рассмотрит покупку российских Су-57, если США откажет в продаже истребителей F-16

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Турция рассмотрит возможность приобретения российских самолетов Су-57 в случае отказа Конгресса США в продаже истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

По информации издания, Анкара запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся на вооружении Турции F-16. Если данный запрос не будет одобрен Конгрессом, Турция начнет искать альтернативы, среди которых будут и Су-57 российского производства.

Ранее в американском журнале Popular Mechanics появился материал о достоинствах истребителей Су-57. Издание уверяет, что истребитель способен использовать ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», оставаясь при этом незамеченным для средств противовоздушной обороны (ПВО) противника. Причинами, по которой тормозилось создание самолета, называются нехватка средств и технические проблемы, в частности задержки с «изделием 30» — двигателем второго этапа.

В декабре 2021 года командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Александр Чайко в ходе итоговой коллегии Министерства обороны России заявил, что войска ВВО получат первые истребители пятого поколения Су-57 в 2022 году.

Марина Совина
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