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В российском регионе устроили проверки детсадов после сообщений о минировании

В детские сады Калининграда поступили анонимные сообщения о минировании

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Калининграде правоохранительные органы устроили проверки детских садов после полученных сообщений о минировании. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова сообщает ТАСС.

«На электронную почту ряда детских садов в Калининграде поступили сообщения с угрозами их минирования», — заявил он.

По словам Лыскова, по адресам детских садов, которые получили эти сообщения, уже выехали сотрудники оперативных служб. Количество учреждений, в которых пройдут проверки, не уточняется.

Ранее в московский аэропорт Шереметьево поступило два сообщения о минировании самолетов, которые должны были полететь в Белград и Бишкек. За день пришло четыре таких сообщения. Аэропорт продолжил работать в штатном режиме.

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Никита Абрамов
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