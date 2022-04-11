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Минобороны сообщило о размещении РСЗО украинскими военными в Харькове

МО России сообщило о размещении РСЗО украинскими военными в Харькове недалеко от школы

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украинские военные в Харькове разместили реактивную систему залпового огня (РСЗО) у завода «Турбоатом» и недалеко от школы №100. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

Он добавил, что в Славянске боевики территориальной обороны проводят карательные рейды. Они проверяют местных граждан на наличие «любых признаков пророссийских взглядов», уточнил Мизинцев.

По его словам, поводом для задержания жителей являются найденные в телефонах истории звонков с российскими номерами, а также переписки с осуждением действующего режима, подписки в соцсетях на российские каналы.

Ранее Мизинцев сообщил, что киевские власти уклоняются от решения вопроса по безопасному выходу иностранных судов из украинских портов. Кроме того, на площадке Международной морской организации они отказываются обсуждать этот вопрос и демонстративно уходят от диалога.

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Сергей Истомин
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