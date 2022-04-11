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Россиян предупредили о сложностях с поставкой лекарств

Мишустин предупредил россиян о сложностях с поставкой лекарств из-за внешнего давления

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В России из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с поставкой лекарств. Такое предупреждение сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости в понедельник, 11 апреля.

Он отметил, что в сложившейся ситуации российское правительство принимает необходимые меры.

По словам Мишустина, для системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности в России запустили специальную программу поддержки. Благодаря этому отечественные компании смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии.

Для предприятий программа поддержки составит один процент, а банкам будет компенсироваться до двух процентов, уточнил глава кабмина. Кроме того, правительство упростило процедуру регистрации лекарств до конца 2023 года, подчеркнул Мишустин.

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Анна Щербакова
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