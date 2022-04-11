Парикмахер назвала приводящую к плавлению волос ошибку клиентов

Парикмахер Кери Дэвис заявила, что нельзя обесцвечивать волосы после окрашивания хной

Парикмахер Кери Дэвис с никнеймом The Happy Hairstylist назвала главную ошибку клиентов, которая приводит к плавлению волос. На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

На кадрах ролика эксперт заявляет, что нельзя обесцвечивать волосы после использования хны. По словам Дэвис, данное сочетание может привести к тому, что завернутые в фольгу в течение процедуры локоны начнут плавиться вследствие химической реакции. В качестве примера она привела случай из практики коллеги. Так, пряди клиентки, которая умолчала о применении указанного натурального красителя, стали дымиться во время сеанса.

Героиня материала заявила, что посетители салонов красоты должны обязательно предупреждать своих мастеров о том, какие красящие средства они использовали ранее. Таким образом парикмахерам удастся предупредить их о грозящей опасности. «Тщательная консультация — важнейшая часть предоставляемой услуги», — подчеркнула Дэвис, пояснив, что клиентам не следует отказываться от подробных бесед со специалистом.

Ранее в апреле сотрудница салона красоты в Далласе, США, раскрыла главные ошибки, которые люди совершают при уходе за волосами. Мастер Моник Рапир поделилась со зрителями советами, которые помогут надолго сохранить здоровье волос. По ее словам, главным правилом является отказ от затягивания прядей в тугие пучки и хвосты. Она отметила, что подобные прически создают сильное натяжение у корней и способствуют выпадению волос.