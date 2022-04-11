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Москве предрекли очередной виток роста спроса на жилье

Глава агентства «Бон Тон» Кузнецова спрогнозировала рост цен в московских новостройках

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Снижение ключевой ставки Центробанка до 17 процентов годовых слабо отразится на московском рынке новостроек, заявили эксперты, опрошенные «Ведомостями». При этом некоторые из них спрогнозировали рост цен на строящиеся квартиры.

По мнению участников рынка, сокращение ключевой ставки в большей степени будет заметно на вторичном рынке жилья: банки смогут предлагать ипотеку под 15–17 процентов, а это может положительно сказаться на спросе — произойдет очередной виток его роста. Что касается рынка новостроек — там ждут появления ипотечных программ (от застройщиков и банков) с более выгодными условиями.

В любом случае серьезных колебаний цен на первичном рынке в ближайшее время не ожидается, предрекают эксперты. Генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова заявила, что новые квартиры в ближайший месяц подорожают на 1,5–2 процента. Ирина Доброхотова, управляющий партнер Dombook, глава совета директоров «БЕСТ-Новострой», пообещала рост на 5–8 процентов за квартал.

Кроме того, девелоперы ожидают улучшения условий по проектному финансированию. В результате многие застройщики, которые отказались от планов реализации масштабных проектов, смогут к ним вернуться.

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Ранее специалист по недвижимости Валерий Летенков заявил, что снижение цен на недвижимость в Москве гарантировано при одном условии: если ипотечные ставки останутся на уровне 20 процентов и выше. Риелтор назвал долю покупателей, которые до последнего времени приобретали жилье в столице в ипотеку, — 70-80 процентов.

Нина Ташевская
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