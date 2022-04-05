Названо главное условие для снижения цен на квартиры в Москве

Риелтор Летенков заявил, что в Москве нереально покупать жилье в ипотеку под 20 процентов

Снижение цен на недвижимость в Москве гарантировано при одном условии: если ипотечные ставки останутся на уровне 20 процентов и выше, полагает специалист по недвижимости Валерий Летенков. Экспертное мнение есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Покупать что-либо по такой кредитной ставке практически нереально, — заявил риелтор. — Если ипотека будет на этом уровне, то покупательская способность упадет на 70 процентов. Это приведет к полному штилю на рынке недвижимости. Собственники для продажи жилья будут снижать цены».

Риелтор назвал долю покупателей, которые до последнего времени приобретали жилье в Москве в ипотеку, — 70-80 процентов. «За месяц прошли клиенты, которые имели одобрения [займов] по старым условиям, — сообщил Летенков. — В итоге спрос будет снижаться из-за недоступности ипотеки. В разумном решении по ставкам заинтересованы все: банки, застройщики, покупатели. Через месяц многое станет понятно: либо будет решение, либо нужно будет готовиться к снижению цен».

Ждать роста стоимости жилой недвижимости в Москве не стоит, подчеркнул риелтор. Даже если будет решена главная проблема (высокие ипотечные ставки), можно прогнозировать стабилизацию цен на квартиры, но никак не их рост, заключил он.

Ранее стало известно, что за март 2022 года квадратный метр в московских новостройках (в старых границах города) подорожал на 2,5 процента, за год — на 28 процентов, его средняя стоимость достигла 352,2 тысячи рублей. Застройщики стараются не повышать цены, чтобы не останавливать спрос.