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Названо главное условие для снижения цен на квартиры в Москве

Риелтор Летенков заявил, что в Москве нереально покупать жилье в ипотеку под 20 процентов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Снижение цен на недвижимость в Москве гарантировано при одном условии: если ипотечные ставки останутся на уровне 20 процентов и выше, полагает специалист по недвижимости Валерий Летенков. Экспертное мнение есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Покупать что-либо по такой кредитной ставке практически нереально, — заявил риелтор. — Если ипотека будет на этом уровне, то покупательская способность упадет на 70 процентов. Это приведет к полному штилю на рынке недвижимости. Собственники для продажи жилья будут снижать цены».

Риелтор назвал долю покупателей, которые до последнего времени приобретали жилье в Москве в ипотеку, — 70-80 процентов. «За месяц прошли клиенты, которые имели одобрения [займов] по старым условиям, — сообщил Летенков. — В итоге спрос будет снижаться из-за недоступности ипотеки. В разумном решении по ставкам заинтересованы все: банки, застройщики, покупатели. Через месяц многое станет понятно: либо будет решение, либо нужно будет готовиться к снижению цен».

Ждать роста стоимости жилой недвижимости в Москве не стоит, подчеркнул риелтор. Даже если будет решена главная проблема (высокие ипотечные ставки), можно прогнозировать стабилизацию цен на квартиры, но никак не их рост, заключил он.

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Нина Ташевская
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