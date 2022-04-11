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Российским военнослужащим вручили госнаграды за освобождение Каменки

Военным ЗВО вручили госнаграды за героизм при освобождении Каменки в Харьковской области

Военнослужащим Западного военного округа (ЗВО) вручили государственные награды за освобождение населенного пункта Каменка в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Боевые-государственные награды вручены танкистам Западного военного округа на передовой после боя, в ходе которого был освобожден населенный пункт Каменка», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что награжденные орденами Мужества экипажи танков Т-72Б3-М овладели одним из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе. Захват и удержание Каменки помогли российским военным достичь успеха в наступлении.

Ранее Минобороны сообщило о поражении 78 военных объектов Украины, среди которых три командных пункта и три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, а также четыре склада боеприпасов. Помимо этого, были ликвидированы 58 опорных пунктов и районов, где находилась украинская техника.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, спецоперация продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели.

Анастасия Шейкина
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