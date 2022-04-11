Минобороны сообщило о поражении 78 военных объектов Украины

Минобороны России доложило о ликвидации 78 военных объектов Вооруженных сил Украины

Оперативно-тактическая авиация Вооруженно-космических сил (ВКС) России поразила 78 военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, среди ликвидированных объектов числятся три командных пункта и три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, а также четыре склада боеприпасов.

Помимо этого, Конашенков доложил о поражении оперативно-тактической авиацией России 58 опорных пунктов и районов сосредоточения техники ВСУ.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении штаба нацбатальона «Днепр» в селе Звонецкое. В ведомстве добавили, что объект ликвидировали высокоточными ракетами морского базирования.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин в своем видеообращении. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия планирует завершить спецоперацию на Украине в обозримом будущем.