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Названа причина инцидента с Boeing 737-800 в Малайзии

Причиной инцидента с Boeing 737-800 в Малайзии стала неисправность датчиков скорости

Недавний инцидент с малайзийским Boeing 737-800, внезапно потерявшим высоту во время полета, произошел из-за неисправности датчиков скорости. Об этом сообщил исполнительный директор Управления гражданской авиации Малайзии Честер Чи Сун, передает ТАСС.

«Неисправность приборов привела к ложным показателям скорости, в результате чего лайнер увеличил тангаж и автопилот отключился», — рассказал чиновник.

Между тем, по его словам, "в результате незамедлительных и правильных действия командира воздушного судна контроль над движением самолета был восстановлен". Бортовые самописцы также показали оперативное вмешательство пилота в процесс восстановления управления лайнером, добавил глава управления.

Ожидается дополнительная проверка лайнера от производителя", - отметил он

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