На Нептуне зафиксировали загадочное колебание температуры

The Planetary Science Journal: аномальные температурные колебания зафиксированы на Нептуне

Международная группа астрономов зафиксировала загадочные колебания общей температуры Нептуна, за которыми последовало резкое потепление южного полюса. Выводы исследования опубликованы в The Planetary Science Journal.

Для наблюдения ученые использовали «Очень большой телескоп» (Very Large Telescope), который находится в Европейской южной обсерватории в Чили. Специалисты проанализировали инфракрасные изображения самой дальней планеты Солнечной системы, которые были получены за 17 лет. Оказалось, что, несмотря на наступление лета на Нептуне, большая часть планеты значительно остыла за последние 20 лет. Средняя температура планеты упала на восемь градусов Цельсия с 2003 по 2018 год. Лето на Нептуне длится 165 земных лет, и астрономы ожидали, что с его приходом температура планеты будет медленно повышаться, а не снижаться. Кроме того, потепление на Южном полюсе также вызвало ряд вопросов у ученых, поскольку температура поднялась на 11 градусов Цельсия в период с 2018 по 2020 год. Такое существенное потепление астрономы ранее никогда не наблюдали.

Пока исследователи не выяснили причины температурных аномалий на Нептуне. Предполагается, что ими могли стать химические изменения в стратосфере, случайные погодные явления или солнечные циклы. В дальнейшем планируется провести дополнительные исследования, в частности, с применением более мощных космических телескопов, таких как телескоп Джеймса Уэбба.