Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Символ армянского Карабаха увековечили в NFT

NFT-картинка с символикой армянского Карабаха выиграла международный премию

Фото: provided by Emma Pogikyan / Sputnik Армения

Победителем международной премии «The Art Oscars» на Всемирной выставке в Дубае оказалась картинка зайца в формате NFT, на котором изображена скульптура из Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха — прим. «Ленты.ру»). Создательница произведения искусства маркетолог Эмма Погикян призналась, что увековечить символ региона было одной ее главной целью. Информацию передает Sputnik.

На NFT-картинке Погикян поместила изображение памятника «Мы — наши горы» из Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Местные называют его «Дедо-Бабо» и считают одним из воплощений стойкости духа армянского народа в Карабахе.

«Нашей главной целью было связать символы Арцаха — Казанчецоц, скульптуру "Дедо-Бабо" с Арменией. У NFT очень долгая жизнь, если это будет онлайн, то бороться с этим будет невозможно, так как наши дети, наши будущие поколения будут больше связаны с онлайн-реальностью», — рассказала Погикян. Он добавила, что с помощью NFT хотела «закрепить историю» и на шаг опередить соседей (вероятно, говоря об Азербайджане, который оспаривает принадлежность региона).

Материалы по теме:
«Нужна была большая кровь» Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
«Нужна была большая кровь»Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
22 ноября
«Батальон за сутки превратился в кашу» Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
«Батальон за сутки превратился в кашу»Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
7 апреля

NFT (non-fungible token) — невзаимозаменяемый токен, определенное произведение искусства с уникальным криптографическим ключом, позволяющим закрепить право собственности, благодаря чем его можно покупать и продавать. Впрочем, ничего не мешает другим авторам создавать похожие токены или просто копировать картинку себе — право собственности NFT не коррелирует с авторским правом в национальных законодательствах.

Ранее МИД Армении обвинил Азербайджан в попытках нагнетать ситуацию в Нагорном Карабахе, чтобы препятствовать заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном. Вторая Карабахская война, которую и должно закончить соглашение, активно шла в сентябре-ноябре 2020 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Турция рассмотрит покупку российских самолетов Су-57 при одном условии
108-летняя женщина раскрыла секрет активного долголетия
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы на популярный у россиян азиатский курорт
Российского школьника задержали за интимную переписку с девятилетней девочкой
Росбанку нашли покупателя в России
Капризов повторил рекорд клуба НХЛ по голам за сезон
Психолог назвал способ перестать злиться на коллег
Беременная Рианна вышла на улицу в халате и подверглась критике в сети
Символ армянского Карабаха увековечили в NFT
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.