Символ армянского Карабаха увековечили в NFT

NFT-картинка с символикой армянского Карабаха выиграла международный премию

Победителем международной премии «The Art Oscars» на Всемирной выставке в Дубае оказалась картинка зайца в формате NFT, на котором изображена скульптура из Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха — прим. «Ленты.ру»). Создательница произведения искусства маркетолог Эмма Погикян призналась, что увековечить символ региона было одной ее главной целью. Информацию передает Sputnik.

На NFT-картинке Погикян поместила изображение памятника «Мы — наши горы» из Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Местные называют его «Дедо-Бабо» и считают одним из воплощений стойкости духа армянского народа в Карабахе.

«Нашей главной целью было связать символы Арцаха — Казанчецоц, скульптуру "Дедо-Бабо" с Арменией. У NFT очень долгая жизнь, если это будет онлайн, то бороться с этим будет невозможно, так как наши дети, наши будущие поколения будут больше связаны с онлайн-реальностью», — рассказала Погикян. Он добавила, что с помощью NFT хотела «закрепить историю» и на шаг опередить соседей (вероятно, говоря об Азербайджане, который оспаривает принадлежность региона).

NFT (non-fungible token) — невзаимозаменяемый токен, определенное произведение искусства с уникальным криптографическим ключом, позволяющим закрепить право собственности, благодаря чем его можно покупать и продавать. Впрочем, ничего не мешает другим авторам создавать похожие токены или просто копировать картинку себе — право собственности NFT не коррелирует с авторским правом в национальных законодательствах.

Ранее МИД Армении обвинил Азербайджан в попытках нагнетать ситуацию в Нагорном Карабахе, чтобы препятствовать заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном. Вторая Карабахская война, которую и должно закончить соглашение, активно шла в сентябре-ноябре 2020 года.