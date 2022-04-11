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Народная милиция ДНР отчиталась о потерях украинской армии

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 52 украинских военных и двух танков

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Потери украинской армии за сутки боев с силами Донецкой Народной Республики составили 52 человека. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР в понедельник, 11 апреля.

По данным военных, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли ощутимые потери и в боевой технике. Были уничтожены два танка, три БМП, четыре бронеавтомобиля, два грузовика и две огневые позиции 122-милиметровых минометных расчетов.

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и шестнадцать получили ранения», — отчитались в Народной милиции о собственных потерях.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что силы ДНР полностью взяли под контроль мариупольский морской порт. Он также объявил, что оставшиеся в городе украинские военные оказались заблокированы на заводе «Азовсталь».

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Алевтина Запольская
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