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В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе сил украинцев

Глава ДНР Пушилин заявил, что в Мариуполе блокированы от 1500 до 3000 бойцов ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) и армия России заблокировали в Мариуполе от полутора до трех тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оставшиеся украинцы окружены на заводе «Азовсталь», сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление главы ДНР фактически подтверждает озвученные 7 апреля цифры Народной милиции о силе противника в Мариуполе. Тогда представитель НМ ДНР Эдуард Басурин оценил количество военнослужащих ВСУ в три тысячи человек. «Но мы же не знаем, сколько помощников появилось за это время из состава жителей города Мариуполя, потому что там такие тоже есть», — добавил он.

Дмитрий Настасьев
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