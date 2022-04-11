Москвичи перестали снижать цены на квартиры

Средний размер скидки при покупке жилья в Москве составил 50-200 тысяч рублей

В столице зафиксировано снижение числа собственников квартир, готовых торговаться с потенциальными покупателями недвижимости. Об этом говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимости Москвы», предоставленных «Ленте.ру».

По данным риелторов, объем предложения вторичного жилья в Москве снижается и одновременно сокращается доля владельцев, соглашающихся предоставлять покупателям скидки. Осенью 2021-го таких продавцов в столице было 5 процентов, теперь — 4,8. Таким образом, москвичи постепенно перестают снижать цены на квартиры. Самое резкое сокращение готовых к торгу собственников за указанный период было отмечено в сегменте лотов стоимостью 20-50 миллионов рублей, выяснили специалисты. Так, осенью прошлого года в этой категории к торгу были готовы 45 процентов продавцов, а сейчас только 5 процентов.

«Сегодня размер среднего торга по квартирам в Москве составляет 50-200 тысяч рублей, — уточнили эксперты. — А вот торговаться на полмиллиона-миллион никто не будет, так как в этом нет смысла. Как правило, если у продавца есть риелтор, торг возможен. Самый лучший торг за квартиру происходит тогда, когда кризис есть у продавца. Сейчас паники на рынке нет, и также нет ситуации, когда все "сбрасывают" недвижимость».

Ранее эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) заявили, что вторичный рынок жилья в Москве существенно перегрет, а подорожание ипотеки усугубляет последствия роста цен на квартиры и увеличивает вероятность наступления стагнации в 2022 году.