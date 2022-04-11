Премьер Грузии решил вопрос об открытии второго фронта для помощи Украине

Премьер-министр Грузии Гарибашвили отказался поддержать Украину военным путем

Грузия не будет открывать второй фронт боевых действий против России, заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Гарибашвили. Так глава правительства окончательно решил вопрос о военной помощи Киеву, который украинская сторона подняла в конце марта. Слова Гарибашвили передает Sputnik в Telegram-канале.

«Никакого второго фронта в Грузии не будет. Мы этого не допустим», — подчеркнул политик. Гарибашвили добавил, что правительство нацелено на сохранение спокойствия и стабильности страны, а также будет способствовать ее развитию.

Впервые предположение об открытии дополнительных фронтов против России высказал глава украинского Совета безопасности Алексей Данилов. В качестве примеров, где такие фронты могут быть созданы, он привел Калининградскую область, Курильские острова и территорию Грузии. Данилов считает, что военная помощь окажется выгодной для Украины.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российские войска зашли на территорию республики с четырех направлений — Киевском, Черниговском, Харьковском и со стороны Крыма. Кроме того, активные боевые действия начались и в Донбассе.

В конце марта армия России оставила территории, занятые ранее под Черниговом и Киевом. В Кремле назвали такие действия «жестом доброй воли», необходимым для улучшения переговорного процесса.