В Кремле прокомментировали западные санкции в адрес российских СМИ

Песков назвал непозволительными западные санкции в адрес представителей российских СМИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал непозволительными западные санкции в адрес представителей российских СМИ. Его слова передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль считает непозволительными санкции Запада в адрес представителей российских СМИ.

11 апреля стало известно, что руководителю информационного портала Sputnik Meedia Елене Черышевой запретили выезд из Эстонии. До этого сообщалось, что эстонские правоохранители задержали Черышеву и еще одного руководителя портала Мати-Дмитрия Терестала. Позже Черышеву отпустили.

Постоянные представители стран Евросоюза при ЕС заявили о готовности ввести запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех стран. 16 марта в Канаде запретили вещание телеканалов Russia Today и RT France, 18 марта лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании отозвал британский медиарегулятор Ofcom.