Семь россиян пострадали при пожаре из-за электронной сигареты

Пять взрослых и двое детей пострадали при пожаре из-за электронной сигареты в Петербурге

Пять взрослых и двое детей пострадали при пожаре в квартире жилого дома на Загребском бульваре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает в понедельник, 11 апреля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

По сведениям источника РЕН ТВ, вероятной причиной возгорания, в котором пострадали семь россиян, стал взрыв электронной сигареты.

Двое детей в крайне тяжелом состоянии были доставлены в больницы. Четверо взрослых также были госпитализированы. Один пострадавший в состоянии легкой степени тяжести отказался от помощи медиков.

Отмечается, что из жилой многоэтажки, где произошло возгорание, эвакуировали около 35 человек. На месте работали девять выездных бригад городской станции скорой медицинской помощи: четыре бригады анестезиологии и реанимации и пять общепрофильных.

Ранее в поселке Тогучинского района Новосибирской области в пожаре заживо сгорели двое детей. В момент возгорания в доме с несовершеннолетними находился пьяный отец, мать была на работе.