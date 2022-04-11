Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Семь россиян пострадали при пожаре из-за электронной сигареты

Пять взрослых и двое детей пострадали при пожаре из-за электронной сигареты в Петербурге

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Пять взрослых и двое детей пострадали при пожаре в квартире жилого дома на Загребском бульваре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает в понедельник, 11 апреля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

По сведениям источника РЕН ТВ, вероятной причиной возгорания, в котором пострадали семь россиян, стал взрыв электронной сигареты.

Двое детей в крайне тяжелом состоянии были доставлены в больницы. Четверо взрослых также были госпитализированы. Один пострадавший в состоянии легкой степени тяжести отказался от помощи медиков.

Отмечается, что из жилой многоэтажки, где произошло возгорание, эвакуировали около 35 человек. На месте работали девять выездных бригад городской станции скорой медицинской помощи: четыре бригады анестезиологии и реанимации и пять общепрофильных.

Ранее в поселке Тогучинского района Новосибирской области в пожаре заживо сгорели двое детей. В момент возгорания в доме с несовершеннолетними находился пьяный отец, мать была на работе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Российский спецназ ликвидировал заместителя командира «Правого сектора»
Перечислены последствия объявления Западом технического дефолта России
Макрону предсказали трудности во втором туре выборов президента Франции
Медведев назвал неожиданное последствие отказа Европы от российского газа
Названы пять тревожных симптомов приближения болезни Альцгеймера
В России выявили 11 855 случаев коронавируса
Названы сроки возращения «Казачка» в Россию
«Википедия» сообщила о получении новых уведомлений от Роскомнадзора
Бывшего сотрудника дочерней компании «Ростех» арестовали по делу о шантаже
Центробанк заметил снижение платежей по нефти и газу в два раза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.