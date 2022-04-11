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В ДНР сообщили о подготовке к окружению самой мощной группировки ВСУ

Представитель НМ ДНР Басурин заявил о подготовке к окружению 100-тысячной группировки ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой мощной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), численность которой доходит до 100 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Басурин назвал способ «выкурить» украинские войска из «Азовстали» в Мариуполе. Он заявил, что штурмовать подземные укрепления мариупольского завода «в лоб» не имеет смысла, следует обратиться к «химическим войскам».

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Варвара Кошечкина
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