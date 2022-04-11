Сексолог назвала самый странный мужской повод гордиться собой в постели

Сексолог Бокоди назвала тревожным мужское равнодушие к женскому оргазму

Сексолог и специалист в области отношений Надя Бокоди рассказала, как мужчины хвастаются невежеством в особенностях женского организма. В колонке для News.com.au она назвала самый, на ее взгляд, странный мужской повод гордиться собой в постели.

Таковым Бокоди считает хвастовство мужчин тем, что они намеренно игнорируют клитор во время секса, и уверенность в том, что о женском удовольствии можно не думать. Бокоди уточнила, что с демонстративным равнодушием она часто сталкивается в комментариях в TikTok. «Они заявляют, что точно знают, где находится клитор, но им плевать! Потому что "только куколдам важны женские оргазмы"», — рассказывает сексолог. «Мы все знаем нужную точку, найти ее не проблема, нам просто все равно», — цитирует она один из таких комментариев.

В тренде на демонстративное игнорирование женского удовольствия Бокоди видит тревожное проявление токсичной маскулинности. «Может быть, если бы понятие того, что значит быть мужчиной, было шире, если бы к маскулинности приписывали более широкое проявление чувств, мужчины смогли бы сделать то, чему веками учат женщин: расслабиться и научиться воспринимать себя с юмором», — говорит она.

Ранее сексолог Ольга Штерн перечислила десять признаков того, что мужчина испытывает сексуальное желание к женщине. О мужском желании, заявила Штерн, говорят язык тела, юмор и другие маркеры особенного отношения к объекту желания.