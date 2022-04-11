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Минобороны сообщило об уничтожении украинского заглубленного командного пункта

Минобороны РФ заявило об уничтожении «Кинжалом» заглубленного командного пункта на Украине

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженным силам России удалось уничтожить заглубленный командный пункт украинских войск. Об этом в понедельник, 11 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что цель находилась в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой области. Командный пункт группировки украинских войск был поражен авиационным ракетным комплексом «Кинжал».

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Никита Абрамов
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