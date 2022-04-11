Минобороны сообщило об уничтожении украинского заглубленного командного пункта
Минобороны РФ заявило об уничтожении «Кинжалом» заглубленного командного пункта на Украине
Вооруженным силам России удалось уничтожить заглубленный командный пункт украинских войск. Об этом в понедельник, 11 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что цель находилась в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой области. Командный пункт группировки украинских войск был поражен авиационным ракетным комплексом «Кинжал».
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