Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о словах Кадырова о наступлении на Киев

Пресс-секретарь Песков переадресовал в МО вопрос о словах Кадырова о наступлении на Киев

Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о словах главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу планов наступления российских войск на Киев. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента уточнил, что не говорит с журналистами о ходе спецоперации, а оставляет эту прерогативу министерству обороны. «Там два раза в день идут брифинги. Я предлагаю вам оттуда получать информацию», — заключил Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что Вооруженные силы (ВС) России подготовят наступление на все города Украины. Кроме того, он также ответил на утверждения о том, что если «от Киева отошли, значит, Россия уступает Украине». «Мы уже их добили, даже кто живой — морально убит», — добавил глава республики.

Вместе с тем Кадыров заявил, что основные задачи в Мариуполе практически выполнены. По его словам, «остались лишь недобитые горстки бандеровцев», работа по которым идет и будет закончена. Он добавил, что все спасенные местные жители перевозятся в безопасные места.

