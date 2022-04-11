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Украинец облил посольство России в Риме красной краской

Посольство России в Италии рассказало, что украинец облил здание дипмиссии в Риме краской

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Гражданин Украины, личность которого не раскрывается, облил ведущую на территорию посольства России в Риме дверь красной краской. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские дипломаты рассказали, что инцидент произошел утром 11 апреля. На место происшествия прибыла полиция, злоумышленник задержан.

«В связи с инцидентом в МИД Италии направлена вербальная нота с требованием усилить меры безопасности представительства и провести объективное расследование инцидента», — отметили в дипмиссии.

6 апреля литовские активисты вылили красную краску в городской пруд в Вильнюсе, расположенный напротив посольства России, в знак протеста против военной операции на Украине. Отмечалось, что мероприятие заранее было согласовано местными властями, а сама краска не представляла опасность для окружающей среды. После окрашивания водоема в него спустилась литовская олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите.

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Виктория Кондратьева
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