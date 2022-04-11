Самка носорога защитила детеныша от агрессивного самца и попала на видео

Daily Mail: разъяренный носорог напал на самку с детенышем и встретил сопротивление

Самка белого носорога в южноафриканском частном заповеднике Капама сразилась с агрессивным самцом ради защиты детеныша. Стычка животных попала на видео, на которое обратило внимание издание Daily Mail.

Автор ролика Нэтэн Ньюмен заметил носорогов, когда вел сафари-тур по заповеднику. На сделанной им записи виден разъяренный самец, весящий более двух тонн, который напал на самку и столкнулся с ней рог к рогу.

Встретив сопротивление, носорог попытался прогнать ее трехлетнего детеныша, но ему вновь помешала самка. Он с визгом погнался за ней по саванне, а она повернулась мордой к обидчику и не отступала, когда самец пытался сдвинуть ее.

«Я шесть лет работаю гидом, но никогда не видел такого противостояния носорогов. Я не мог поверить в то, что самец может быть настолько агрессивным и упорным», — сказал Ньюмен.

По его словам, к концу противостояния самка и ее детеныш начали уходить, но самец продолжал преследовать их и пытался напасть на самку. «Было видно, что ни одно из животных не получило травм», — подчеркнул гид.

Белый носорог весит от 1,4 до 3,5 тонны. Это единственный из пяти видов носорогов, который не подвержен угрозе исчезновения, хотя даже он близок к уязвимому положению. В природе осталось всего 18 тысяч представителей этого вида. Детеныши носорогов остаются с матерью до трехлетнего возраста, когда рождается следующий детеныш.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке разъяренный черный носорог загнал гида сафари-парка на дерево и попал на видео. Не сумев достать ни одну из потенциальных жертв, зверь ушел восвояси.