Разъяренный носорог загнал защитника природы на дерево и попал на видео

В Южной Африке разъяренный черный носорог загнал гида сафари-парка на дерево и попал на видео. Об этом сообщает New Yourk Post.

Инцидент произошел, когда 26-летний защитник природы Том Фрю из Кейптауна вместе с коллегами отправился на сафари, чтобы найти и пометить белых носорогов. В какой-то момент на горизонте появился черный носорог и помчался прямо на группу людей. В итоге мужчины забрались на тонкие деревья и таким образом спаслись от нападения.

На кадрах видно, как животное подбегает к дереву и толкает его в попытке добраться до Фрю. Потом носорог перемещается к другому дереву, на котором находится коллега гида. Не сумев достать ни одну из потенциальных жертв, зверь ушел восвояси.

Фрю объяснил, что носорог был особенно агрессивен, поскольку недавно проснулся от наркоза. Животному удалили рог, чтобы защитить его от браконьеров и сохранить популяцию. По данным BBC News, рог носорога считается афродизиаком в традиционной китайской медицине, и спрос на него не снижается, даже несмотря на предпринятые китайскими властями меры по предотвращению нелегальной торговли. Он также популярен во Вьетнаме, где им пытаются лечить разные недуги: похмелье, инфекционные заболевания и даже рак.

Ранее сообщалось, что в зоопарке графства Суффолк, Великобритания, на свет появился детеныш вымирающего белого носорога. Детеныши белых носорогов обычно весят от 40 до 60 килограммов.