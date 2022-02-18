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Разъяренный носорог загнал защитника природы на дерево и попал на видео

В Южной Африке гид сафари-парка спасся от нападения разъяренного черного носорога

В Южной Африке разъяренный черный носорог загнал гида сафари-парка на дерево и попал на видео. Об этом сообщает New Yourk Post.

Инцидент произошел, когда 26-летний защитник природы Том Фрю из Кейптауна вместе с коллегами отправился на сафари, чтобы найти и пометить белых носорогов. В какой-то момент на горизонте появился черный носорог и помчался прямо на группу людей. В итоге мужчины забрались на тонкие деревья и таким образом спаслись от нападения.

На кадрах видно, как животное подбегает к дереву и толкает его в попытке добраться до Фрю. Потом носорог перемещается к другому дереву, на котором находится коллега гида. Не сумев достать ни одну из потенциальных жертв, зверь ушел восвояси.

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Фрю объяснил, что носорог был особенно агрессивен, поскольку недавно проснулся от наркоза. Животному удалили рог, чтобы защитить его от браконьеров и сохранить популяцию. По данным BBC News, рог носорога считается афродизиаком в традиционной китайской медицине, и спрос на него не снижается, даже несмотря на предпринятые китайскими властями меры по предотвращению нелегальной торговли. Он также популярен во Вьетнаме, где им пытаются лечить разные недуги: похмелье, инфекционные заболевания и даже рак.

Ранее сообщалось, что в зоопарке графства Суффолк, Великобритания, на свет появился детеныш вымирающего белого носорога. Детеныши белых носорогов обычно весят от 40 до 60 килограммов.

Евгения Черкасова
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