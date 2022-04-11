Посольство России в Италии потребовало усилить охрану

Посольство России в Риме потребовало усилить охрану из-за инцидента с гражданином Украины

Посольство России в Италии потребовало от властей Рима усилить охрану после инцидента с гражданином Украины, который облил здание дипмиссии краской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу представительства.

«В связи с инцидентом в МИД Италии направлена вербальная нота с требованием усилить меры безопасности представительства и провести объективное расследование инцидента», — сообщили представители.

Утром 11 апреля гражданин Украины, личность которого не раскрывается, облил ведущую на территорию российского посольства в Риме дверь красной краской. На место происшествия прибыла полиция, злоумышленник задержан.