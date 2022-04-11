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Акции Росбанка взлетели после новостей о смене владельца

Акции Росбанка выросли в цене почти на 40 процентов после новостей о покупке «Интерросом»

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Акции Росбанка в ходе торгов на Московской бирже 11 апреля взлетели в цене почти на 40 процентов, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость акции выросла до 95,4 рубля после появления новостей о смене владельца: долю уходящей французской Societe Generale приобретет холдинг «Интеррос» Владимира Потанина.

Также «Интеррос» выкупит всю долю Societe Generale в страховом бизнесе. Условия сделки согласовали в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Закрыть ее планируется в ближайшие недели.

Societe Generale, в свою очередь, объявила, что прекращает вести в России банковскую и страховую деятельность, подписывая договор купли-продажи своей доли группе «Интеррос Капитал» — предыдущему акционеру Росбанка.

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Платон Щукин
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