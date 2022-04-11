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Минобороны сообщило об уничтожении двух самолетов и четырех беспилотников ВСУ

Минобороны доложило, что российские ПВО сбили два украинских самолета Су-25

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. Об этом в понедельник, 11 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что цель была поражена в районе населенного пункта Изюм.

Кроме того, российские военные уничтожили четыре беспилотника, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Три беспилотных летательных аппарата были сбиты в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй Поле и Волноваха и еще один БПЛА типа «Валькирия» — в районе населенного пункта Калининское Николаевской области.

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Ранее Конашенков также доложил о том, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами «Калибр» уничтожили поставленный украинцам из Европы дивизион С-300 ВСУ.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

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Евгения Куликова
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