Российские войска заняли село Каменка в Харьковской области
Российские военные заняли укрепленный рубеж Вооруженных сил Украины в селе Каменка в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 11 апреля, в Министерстве обороны России.
В ведомстве пояснили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль приборостроительный завод в украинском городе Изюм.
В Минобороны отметили, что на заводе были обнаружены свидетельства сотрудничества Украины и НАТО в сфере производства продукции военного назначения. Среди них присутствуют документация, чертежи и журналы.
24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).