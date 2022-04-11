Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские войска заняли село Каменка в Харьковской области

Минобороны заявило, что российские военные заняли село Каменка в Харьковской области

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские военные заняли укрепленный рубеж Вооруженных сил Украины в селе Каменка в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 11 апреля, в Министерстве обороны России.

В ведомстве пояснили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль приборостроительный завод в украинском городе Изюм.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

В Минобороны отметили, что на заводе были обнаружены свидетельства сотрудничества Украины и НАТО в сфере производства продукции военного назначения. Среди них присутствуют документация, чертежи и журналы.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Российский спецназ ликвидировал заместителя командира «Правого сектора»
При взрыве газа в жилом доме в Подмосковье погиб ребенок
Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие
Facebook и Instagram продлят разрешение на призывы к насилию в отношении россиян
В Эстонии начались учения НАТО
Глава МВД Франции назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен на выборах
Россиян предупредили о сложностях с поставкой лекарств
Украинские морпехи рассказали о бросившем их командовании
Российские продавцы начали переходить на продажу подержанных гаджетов
Украинец облил посольство России в Риме красной краской
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.