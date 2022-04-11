Российские войска заняли село Каменка в Харьковской области

Минобороны заявило, что российские военные заняли село Каменка в Харьковской области

Российские военные заняли укрепленный рубеж Вооруженных сил Украины в селе Каменка в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 11 апреля, в Министерстве обороны России.

В ведомстве пояснили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль приборостроительный завод в украинском городе Изюм.

В Минобороны отметили, что на заводе были обнаружены свидетельства сотрудничества Украины и НАТО в сфере производства продукции военного назначения. Среди них присутствуют документация, чертежи и журналы.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).