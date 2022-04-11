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Россияне нашли альтернативу Испании и Черногории

Спрос на недвижимость в Сочи превысил предложение из-за наплыва россиян

Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

Россияне нашли альтернативу переезду в Испанию, Черногорию и Болгарию. Заменой стал Сочи — к такому выводу пришла генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева, оценка эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

На фоне кризиса желающие сменить место жительства начали чаще выбирать Сочи. Из-за наплыва россиян спрос на жилье в городе-курорте превысил предложение. По словам Усачевой, нестабильная ситуация на рынке недвижимости вынудила многих временно снять объекты с продажи.

Эксперт связывает повышенный интерес к сочинскому жилью с западными санкциями против России — они привели к увеличению риска при покупке зарубежной недвижимости для граждан страны. Это стало причиной активации спроса со стороны клиентов, ранее рассматривавших Сочи в качестве места для летнего отдыха.

Ранее эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость» включили Сочи в список российских городов с наиболее подорожавшими однокомнатными квартирами. Курортный город занял второй место в тройке лидеров, уступив Москве, но обогнав Санкт-Петербург. Согласно оценке специалистов, средняя цена сочинской «однушки» составляет 11,99 миллиона рублей.

Александра Качан
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